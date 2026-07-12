در سه‌ماهه نخست امسال، کمیسیون رفع تداخلات استان فارس با بررسی و تصویب ۳۶ پلاک اراضی، موفق شد ۳۶ هزار و ۵۴۲ هکتار از اراضی ملی و غیرملی این استان را ساماندهی و تثبیت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بهجت حقیقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: از مجموع اراضی رفع تداخل شده، ۱۸ هزار و ۸۹۷ هکتار اراضی غیرملی و ۱۷ هزار و ۶۵۱ هکتار اراضی ملی بوده است.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات با هدف حل مشکلات مالکیت و ساماندهی اراضی انجام شده، افزود: اجرای دقیق و مقتدرانه قانون رفع تداخلات، نقش مهمی در تثبیت مالکیت بهره‌برداران و کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی دارد.

بهجت حقیقی همچنین گفت: این روند علاوه بر تسریع در صدور اسناد رسمی اراضی کشاورزی، زمینه‌ای امن برای جذب سرمایه‌گذاری و افزایش امنیت در بخش کشاورزی استان فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس تأکید کرد: این سازمان با همکاری دستگاه‌های عضو کمیسیون، روند بررسی و رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده را با جدیت ادامه خواهد داد تا شفافیت و امنیت اراضی استان بیش از پیش تضمین شود.