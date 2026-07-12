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امام جمعه اهل سنت کیش، با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر استمرار راه عزت، استقلال و مقاومت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس در مراسم انس با قرآن کریم که با حضور مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانوادههای معظم شهدا و قشرهای مختلف مردم برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شهدای جنگ تحمیلی سوم، از حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه) به عنوان یکی از برجستهترین شخصیتهای تأثیرگذار تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام یاد کرد.
او با اشاره به بیش از رهبری و هدایت انقلاب اسلامی در چهار دهه از دشوارترین شرایط داخلی و بینالمللی، گفت: حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه) با صبر، تدبیر، مردمداری و اشراف کمنظیر بر مسائل کشور، در سختترین تحریمها، بحرانها و جنگهای تحمیلی، کشتی انقلاب اسلامی را با اقتدار، عزت و آرامش هدایت کرد و همواره خدمت به مردم، توسعه زیرساختها، تقویت اقتصاد، حفظ وحدت ملی و پیشرفت کشور را در صدر اولویتهای خود قرار داد.
امام جمعه اهل سنت کیش، حمایت از ملت مظلوم فلسطین، محور مقاومت، قدس شریف و مسجدالاقصی را از مهمترین دغدغههای رهبر شهید انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: ایشان با صراحت، جنایتهای رژیم صهیونیستی را برای افکار عمومی جهان تبیین کرد و در برابر زیادهخواهی قدرتهای استکباری ایستادگی کرد.
شیخ یعقوب شمس، حضور گسترده مردم در آیینهای وداع و تشییع پیکر حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه) را جلوهای از وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و افزود: حضور میلیونی مردم از سراسر کشور و همراهی ملتهای آزاده، بهویژه مردم عراق، تجدید میثاقی با مسیر عزت، استقلال و مقاومت بود و پیام وحدت و اقتدار ملت ایران را به جهانیان مخابره کرد.
امام جمعه اهل سنت کیش با قدردانی از مردم، علما، نیروهای خدمترسان و دستاندرکاران برگزاری آیینهای مختلف، اتحاد و همدلی ایجادشده را سرمایهای بزرگ برای آینده کشور توصیف کرد و از ملت عراق نیز به دلیل همراهی و فراهم کردن امکانات برگزاری باشکوه مراسم قدردانی کرد.
او گفت: تلاوت آیات قرآن کریم در محفل انس با قرآن کریم، به روح رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای سرافراز ایران اسلامی تقدیم میشود.