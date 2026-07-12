رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد: گسترش امکانات فرهنگی و ورزشی در محلات، زمینه‌ساز افزایش مشارکت اجتماعی، نشاط شهروندی و دسترسی عادلانه همه شهروندان به خدمات شهری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام سید محمدناصر حیدری با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شورای ششم بوده است، گفت: نگاه مدیریت شهری در این دوره، تنها ساخت طرح هایث عمرانی نبوده بلکه تلاش شده است با ایجاد فضا‌های فرهنگی و ورزشی در محلات مختلف، کیفیت زندگی شهروندان نیز ارتقا یابد.

وی با اشاره به کمبود سرانه‌های فرهنگی و ورزشی شهر یزد در سال‌های گذشته افزود: یکی از دغدغه‌های جدی شورای اسلامی شهر، جبران این عقب‌ماندگی و فراهم کردن دسترسی آسان شهروندان به امکانات فرهنگی و ورزشی بود. بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شد که خدمات به جای تمرکز در نقاط محدود شهر، در دل محلات توسعه پیدا کند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: امروز شاهد رشد قابل توجه اماکن ورزشی در سطح شهر هستیم؛ به‌گونه‌ای که تعداد مجموعه‌ها و زمین‌های ورزشی از ۱۴ مکان با وسعت حدود ۱۵ هزار مترمربع، به ۵۶ مجموعه ورزشی با بیش از ۶۰ هزار مترمربع فضای ورزشی افزایش یافته است که این اقدام نقش مؤثری در تحقق شعار «ورزش آسان، ورزش ارزان و ورزش در دسترس» داشته است.

حیدری همچنین با اشاره به توسعه مراکز فرهنگی شهر گفت: تعداد فرهنگسرا‌های فعال یزد نیز از سه مرکز به ۱۸ فرهنگسرا رسیده و این افزایش قابل توجه، بستر مناسبی برای اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، هنری و اجتماعی در محلات مختلف شهر فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها زمینه‌ساز افزایش مشارکت شهروندان شده است، اظهار داشت: استقبال مردم از برنامه‌های فرهنگی و ورزشی طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است؛ به‌طوری که تعداد شرکت‌کنندگان در المپیاد ورزشی محلات از حدود ۱۰ هزار نفر پیش از سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر در سال گذشته رسیده که نشان‌دهنده استقبال گسترده شهروندان از این رویداد‌ها است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد، برگزاری هزاران برنامه فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر را از دیگر دستاورد‌های این دوره دانست و افزود: برگزاری رویداد‌هایی همچون شادمانه نور، جشن‌های نیمه شعبان، پیاده‌راه‌های غدیر، جشن‌های مناسبتی، برنامه‌های محله‌محور، مسابقات ورزشی و ده‌ها رویداد فرهنگی و اجتماعی دیگر، موجب افزایش نشاط اجتماعی، تقویت هویت محلات و مشارکت خانواده‌ها شده است.

وی خاطرنشان ساخت: در مجموع طی سال‌های فعالیت شورای ششم، بیش از سه هزار رویداد فرهنگی و ورزشی در شهر یزد برگزار شده که این آمار بیانگر توجه ویژه مدیریت شهری به حوزه فرهنگ، ورزش و ارتقای سرمایه اجتماعی است.

حیدری در پایان تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ و ورزش، سرمایه‌گذاری برای آینده شهر است و شورای اسلامی شهر یزد همچنان حمایت از توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی را از مهم‌ترین سیاست‌های خود می‌داند تا همه شهروندان، بدون توجه به محل سکونت، از امکانات مناسب و عادلانه بهره‌مند شوند.