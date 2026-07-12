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«شورای راهبردی حقوقی» سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با هدف ارتقای فرآیندهای تصمیمسازی، بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و تقویت رویکردهای کارشناسی در حوزه حقوقی تشکیل شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران؛ با حکم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، این شورا با هدف تسهیل در تصمیمسازی امور حقوقی، استفاده از خرد جمعی در بررسی مسائل، انجام مطالعات پژوهشی و تطبیقی و ارائه راهکارهای مؤثر برای کاهش موانع و چالشهای حقوقی سازمان فعالیت خواهد کرد.
بر اساس احکام صادره، علی ادیبی به عنوان رئیس شورای راهبردی حقوقی، امین صبورینژاد به عنوان دبیر شورا و علی مهاجری، فرهاد اصل ایرانیفام، عسکری مجتهدزاده و مهدی شعباننیا منصور به عنوان اعضای این شورا منصوب شدند.