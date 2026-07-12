به گزارش خ برگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گفت: این دوره آموزشی در راستای سیاست‌های فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و با هدف ارتقای سطح آموزش و به‌روزرسانی دانش مربیان برگزار می شود.

حسن‌زاده افزود: در این دوره‌ها حدود ۴۰ مربی از سراسر کشور ، آخرین استانداردها و تکنیک‌های این رشته را فرا می‌گیرند.

وی هدف از برگزاری این دوره را حذف شیوه‌های آموزشی منسوخ ، به‌روزرسانی اطلاعات مربیان و ارتقای سطح ایمنی عنوان کرد و گفت: مربیانی که ارزیابی‌های این دوره را با موفقیت پشت سر بگذارند، مجوز ادامه فعالیت آموزشی خود را در سطح کشور دریافت خواهند کرد.

سرپرست کمیته دره‌نوردی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی نیز گفت: با توجه به تغییر مداوم تکنیک‌ها و استانداردهای جهانی، برگزاری دوره‌های بازآموزی برای مربیان این رشته ضروری است تا آموزش‌ها مطابق با آخرین دستورالعمل‌های فنی ارائه شود.

مجید اسکندری افزود: در این دوره، شرکت‌کنندگان علاوه بر آموزش‌های تخصصی کار با طناب و دسترسی ایمن در محیط‌های سنگی، در بخش عملی استخر نیز تکنیک‌های شنا، امداد و مهارت‌های مورد نیاز در مواجهه با جریان‌های آبی را تمرین می‌کنند.