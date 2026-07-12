به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: آزمون‌های نهایی از ۲۱ تیرماه آغاز می‌شود و تا ۱۲ مردادماه ادامه خواهد داشت. بر این اساس، امتحانات پایه دوازدهم در روز‌های فرد و آزمون‌های پایه یازدهم در روز‌های زوج برگزار می‌شود.

محمدرضا نظریان با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان افزود: در پایه دوازدهم ۴۹ هزار و ۷۰۶ دانش‌آموز و داوطلب ترمیم و ایجاد سابقه تحصیلی و در پایه یازدهم نیز ۳۳ هزار و ۶۸۷ دانش‌آموز در امتحانات نهایی شرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه همه مقدمات لازم برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها فراهم شده است، ادامه داد: برای برگزاری امتحانات پایه دوازدهم ۳۱۸ حوزه و برای پایه یازدهم ۲۸۸ حوزه امتحانی پیش‌بینی شده که تعدادی از این مراکز به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نظریان از تجهیز ۶۰۶ مرکز برای برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم و یازدهم در سراسر مناطق استان خبر داد و گفت:برای پایه دوازدهم ۳۱۸ مرکز و برای پایه یازدهم ۲۸۸ مرکز آزمون پیش‌بینی شده که بخشی از این مراکز به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی درباره تغییرات برنامه امتحانات افزود: آزمون درس دین و زندگی ۲ که پیش از این برای روز ۲۰ تیرماه برنامه‌ریزی شده بود، به پنجم مردادماه منتقل شده است و در روز ۲۰ تیر هیچ آزمونی برگزار نخواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با تأکید بر رعایت ضوابط حضور در جلسه امتحان گفت: همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی برای همه داوطلبان الزامی است و شرکت‌کنندگان تنها مجاز به همراه داشتن خودکار در جلسه آزمون خواهند بود.