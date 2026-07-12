مدیر آموزش و پرورش آبادان گفت: آزمون های نهایی ۴ هزار و ۸۸۰ دانش‌آموز پایه یازدهم و دوازدهم از امروز در آبادان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ از صبح امروز امتحانات نهایی پایه دوازدهم با درس دین و زندگی ۳ آغاز شد.

مدیر آموزش و پرورش آبادان گفت: ۴ هزار و ۸۸۰ دانش‌آموز از امروز تا دوازدهم مرداد در آزمون‌های نهایی پایه یازدهم و دوازدهم حاضر می‌شوند.

امتحانات نهایی پایه یازدهم نیز از فردا بیست و دوم تیر آغاز می‌شود.

مجید درویشی معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش آبادان با اشاره به آمادگی کامل حوزه‌های برگزاری آزمون‌های نهایی افزود: همه تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون‌ها در فضایی آرام، ایمن و استاندارد فراهم شده تا دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان بدون هیچ دغدغه‌ای، تنها بر موفقیت در آزمون‌ها تمرکز کنند.

وی خاطر نشان کرد: آزمون‌های نهایی پایه یازدهم با حضور ۲هزار و ۵ دانش‌آموز در ۱۴ حوزه و آزمون‌های پایه دوازدهم با حضور ۲هزار و ۸۷۵ دانش‌آموز در ۱۶ حوزه در آبادان در حال برگزاری است.

مدیر آموزش و پرورش آبادان تصریح کرد: در آستانه برگزاری آزمون‌ها، همه حوزه‌های امتحانی از نظر آماده‌سازی فضا‌های فیزیکی، تأمین نور و روشنایی مناسب، راه‌اندازی کامل شبکه سرمایشی، نظافت و آراستگی محیط، تجهیز حوزه‌ها و تأمین نیرو‌های اجرایی، مراقبان و عوامل پشتیبانی مورد بررسی و آماده‌سازی قرار گرفته‌اند تا آزمون‌ها در بهترین شرایط ممکن برگزار شوند.

فولادوند، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: برنامه ریزی شده تا آزمون‌های پایه یازدهم پنجم مرداد به پایان برسد و برای پایه دوازدهم نیز برنامه‌ریزی به گونه‌ای صورت گرفته که امتحانات نهایتا یک یا دو روز پیش از اربعین به اتمام می‌رسد و دانش‌آموزان فرصت کافی برای حضور در مراسم پیاده‌روی اربعین را خواهند داشت.