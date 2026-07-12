فرمانده سپاه صاحب الامر در مراسم گرامیداشت رهبر شهید امت که در مسجد امام حسن عسکری (ع) قزوین برگزار شد، گفت: مطالبه انتقام خون رهبر شهید، خواسته‌ای بر حق و عمومی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این مراسم سردار رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر استان قزوین، با بیان اینکه مطالبه انتقام خون رهبر شهید، خواسته‌ای بر حق و عمومی است، اظهار کرد: مردم قزوین از همان ساعات اولیه با حضور شبانه‌روزی در خیابان‌ها، وفاداری خود را به آرمان‌های امام شهیدشان نشان دادند.

وی افزود: در جریان مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، شاهد خلق حماسه‌ای بی‌بدیل بودیم که در آن بیش از ۲۸ گردان مردمی برای ادای دین خود سازماندهی شدند. نیمی از شرکت‌کنندگان به صورت خودجوش با خودرو‌های شخصی و بیش از ۱۸۰۰ نفر نیز از طریق ناوگان ریلی به تهران اعزام شدند تا پیام استقامت مردم قزوین را به گوش جهانیان برسانند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر استان در ادامه با برشمردن مفاخر جهاد و شهادت در این استان، از شهیدان رجایی، بابایی، لشکری، ترابی، حسن‌پور و سردار شهید حاجی‌زاده به عنوان ستون‌های امنیت و عزت ایران اسلامی یاد کرد و گفت: تاریخ قزوین، حدیث بلندبالای مجاهدت است و مسیر این بزرگان با اقتدار ادامه خواهد یافت.

جمهوری اسلامی؛ کانون اصلی تقابل ایدئولوژیک با آمریکا

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا نیز با تحلیل شرایط منطقه‌ای و جهانی گفت: ایالات متحده آمریکا امروز در سه جبهه استراتژیک درگیر است؛ جبهه نخست در عرصه اقتصادی و فناوری با چین، جبهه دوم در عرصه نظامی با روسیه و جبهه سوم در عرصه ایدئولوژیک و تمدنی با جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به تحولات اخیر و «جنگ رمضان» تصریح کرد: حضور هوشمندانه ملت ایران معادلات قدرت را تغییر داده است؛ به طوری که در عملیات‌های اخیر، ۲۸۸ سازه و تأسیسات مهم استراتژیک ایالات متحده در ۱۵ کشور هدف قرار گرفت و این نشان‌دهنده شکست هیمنه پوشالی استکبار در برابر اراده ملت‌های آزاده است.

حجت الاسلام سعیدی در پایان خاطرنشان کرد: این حماسه جهانی که از ایران آغاز شده، ابعاد گسترده‌ای دارد که دشمنان را در لاک دفاعی فرو برده و تمرکز آنها را برای مقابله با نفوذ انقلاب اسلامی به چالش کشیده است.