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لیندسی گراهام سناتور جنگ طلب و تندرو جمهوریخواه آمریکا به درک واصل شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حساب رسمی لیندسی گراهام سناتور آمریکایی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: دفتر سناتور جمهوریخواه و نماینده کارولینای جنوبی لیندسی گراهام بیانیهای به شرح زیر صادر کرد: در شامگاه ۱۱ جولای (بیست تیر)، سناتور آمریکایی لیندزی گراهام به دلیل بیماری ناگهانی درگذشت.
لیندسی گراهام ۷۱ ساله بیش از ۳۰ سال به عنوان یکی از چهرههای اصلی حیات سیاسی آمریکا شناخته میشد. او اولین بار در سال ۱۹۹۲میلادی به عنوان عضوی از مجلس نمایندگان کارولینای جنوبی وارد سیاست در ایالات متحده شد. او در سال ۲۰۰۳ بعنوان سناتور کارولینای جنوبی انتخاب شد و بیش از ۲۰ سال در مجلس سنا فعالیت داشت.
گراهام در سالهای اخیر با مواضع ضد ایرانی و حمایت از گروههای ضد انقلاب شناخته میشد.
گراهام رئیس کمیته بودجه سنای آمریکا و یکی از شناختهشدهترین نمایندگان مجلس آمریکا و صدای کلیدی و تندروی حزب جمهوری خواه در امور سیاست خارجی و بینالمللی بود.
گراهام ضد ایرانی ترین سناتور آمریکایی و از حامیان حمله به ایران بود.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه و ۷۱ ساله که ساعاتی پیش مرگ او اعلام شد، از سال ۲۰۰۳ در مجلس سنا حضور داشت. او یکی از نزدیکترین متحدان ترامپ و از اصلیترین حامیان حمله نظامی به ایران بود.
او بهویژه در یک سال گذشته، فعالیتهای ضد جمهوری اسلامی خود را به اوج رساند و در بهمن سال گذشته با حضور در تجمع ضدانقلاب در مونیخ گفته بود که جمهوری اسلامی به زودی سقوط خواهد کرد. وی در همین تجمع با به سر گذاشتن کلاهی با شعار «MIGA» (عظمت را دوباره به ایران بازگردانیم)، حمایت قاطع خود را از حمله نظامی به ایران اعلام کرد.
گراهام رابطه شخصی بسیار نزدیکی با نتانیاهو داشت و نتانیاهو او را «دوست بزرگ اسرائیل» میخواند. گراهام معتقد بود آمریکا باید هر آنچه رژیم اشغالگر قدس نیاز دارد، بدون هیچ شرطی در اختیارش بگذارد و نقش مستقیمی در تصویب بودجههای اضطراری برای بازسازی سیستم موشکی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی داشت.
او با هماهنگی آیپک (کمیته روابط عمومی آمریکا و صهیونیستها)، قوانین متعددی را برای مقابله با جنبش تحریم این رژیم (BDS) وضع کرد.
بر اساس اطلاعاتی که توسط NBC News به دست آمده است، پرسنل اورژانس شنبه شب به درخواست «ایست قلبی» در خانه گراهام در کاپیتول هیل پاسخ دادند.
عکسهایی که توسط NBC News بررسی شدهاند نشان میدهند که امدادگران شخصی را با برانکارد از خانه گراهام به آمبولانسی که منتظر بود، منتقل کردند.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال، نوشت: «سناتور لیندسی گراهام، یکی از بزرگترین افراد و سناتورهایی که تا به حال شناختهام، درگذشت! او همیشه در حال کار بود و یک میهنپرست واقعی آمریکایی بود. جای خالی لیندسی بسیار احساس خواهد شد! جزئیات و ترتیبات بعدی اعلام میشود. خیلی غمانگیز است!»