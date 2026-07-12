به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون فنی و عملیات اورژانس پیش بیمارستانی هرمزگان گفت: در این مدت ۱۳ حادثه غرق‌شدگی به اورژانس استان اعلام شده که ۵ تَن جان خود را از دست دادند و ۸ مصدوم نیز پس از اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

سامان صادقی افزود: این حوادث در استخرها، سواحل دریا، رودخانه‌ها و سایر منابع آبی رخ داده است.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان گفت: قربانیان این حوادث از ۴ تا ۷۱ ساله بودند.

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صادقی افزود: کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، تنفسی، صرع، دیابت و سایر بیماری‌های زمینه‌ای از گروه‌های پرخطر هستند و باید از شنا در مناطق فاقد نظارت، سواحل بدون ناجی غریق، رودخانه‌ها و استخر‌های غیرایمن خودداری کنند. وی توصیه کرد: کودکان باید در تمام مدت حضور در کنار منابع آبی، حتی برای چند ثانیه، تحت مراقبت مستقیم والدین یا سرپرستان باشند.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان با اشاره به افزایش دمای هوا و استقبال شهروندان از شنا و تفریح در سواحل و سایر منابع آبی از خانواده‌ها خواست با رعایت اصول ایمنی، از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند.