به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی گفت: نگهداری و تعمیرات مستمر تأسیسات آبی از مهم‌ترین الزامات بهره‌برداری پایدار از شبکه‌های آبیاری می‌باشد که در این زمینه تعمیرات سالیانه شبکه آبیاری هندیجان در دستور کار قرار گرفت.

عادل سواری با شاره به اینکه در اجرای این تعمیرات اقداماتی از جمله ایروبی کانال‌ها، بوته‌کنی دستی و ماشینی و همچنین تسطیح جاده‌های دسترسی به کانال‌ها در حال انجام است، ادامه داد: تاکنون بیش از ۶۳ هزار متر طول بوته‌کنی دستی و ماشینی و ۳۱ هزار متر طول لایروبی کانال‌های شبکه انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای به‌موقع برنامه‌های نگهداری و تعمیرات خاطرنشان کرد: اجرای منظم تعمیرات سالیانه، ضریب اطمینان شبکه‌های آبیاری را افزایش داده و ضمن کاهش هزینه‌های ناشی از خرابی‌های احتمالی، زمینه توزیع مطلوب و پایدار آب برای بخش کشاورزی را فراهم می‌سازد.