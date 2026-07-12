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نخستین مرحله انتخابی دروناردویی تیم ملی اسکیت سرعت برای شرکت در بازیهای جهانی پاراگوئه با حضور ۱۲ ورزشکار در بخشهای مردان و زنان، در آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین مرحله انتخابی دروناردویی تیم ملی اسکیت سرعت به منظور شناسایی نفرات برتر برای شرکت در بازیهای جهانی پاراگوئه، دوشنبه و سه شنبه هفته جاری با حضور ۱۲ ورزشکار در آکادمی ملی المپیک برگزار میشود.
در بخش مردان، امیرمهدی یاحقی، ایلیا برنده، محمد سروش مهر، محمدامین صمیمیفر و امیر بهزادی بروجنی در این مرحله از تستها حضور خواهند داشت.
همچنین در بخش بانوان، محیا دستپاک، یسنا حقنظری، ترنم براتی، پروشا وحدانی، نازنین ادبی، سارینا حسینی اشمان و نگین شیخی در نخستین مرحله انتخابی دروناردویی شرکت میکنند.
در این مرحله، از ورزشکاران حاضر آزمایشهای آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد تا وضعیت آمادگی آنان برای حضور در مراحل بعدی اردوهای تیم ملی و اعزام به بازیهای جهانی پاراگوئه مورد ارزیابی کادر فنی قرار گیرد.