به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، به اطلاع مشترکان گاز در شهرستان بابل می‌رسد به علت انجام تعمیرات اضطراری شبکه گازدار، جریان گاز در برخی مناطق این شهرستان به طور موقت قطع خواهد شد.

این قطعی شامل محدوده‌های میدان شهید بزاز، بلوار شهید نژاد اکبر، کوچه محسن‌پور شرقی ۱۲، بلوار امام رضا (ع)، خداداد ۲۵ و کوچه گاوزن ۷ خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، جریان گاز از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ به مدت پنج ساعت قطع می‌شود.

از مشترکان درخواست شده است در طول مدت قطعی، شیر‌های وسایل گازسوز خود را به طور کامل بسته نگه دارند و از هرگونه دست‌کاری کنتور و رگلاتور خودداری کنند.