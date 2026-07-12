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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سلسله از آرادسازی پنج هکتار زمین ملی در منطقه کهمان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حجت اله میری گفت:در عملیات یگان حفاظت منابع طبیعی سلسله، ۵۰ هزار متر مربع از زمينهای ملی در منطقه ی سراب خاصان کهمان این شهرستان رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سلسله افزود: درختانی که در سایت جنگلی منطقه ی کهمان این شهرستان بهصورت غیرقانونی کاشته شده بود قطع و به زمین
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی سلسله هم گفت: نیروهای یگان حفاظت شبانهروزی در حال پایش عرصههای ملی هستند و در صورت مشاهده ی هرگونه تخریب و تصرف زمین ملی،ساختوساز غیرمجاز، شخمزنی یا حصارکشی، قطع درختان بلوط، تهیه و حمل زغال، با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.
سلیمانی از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست،هرگونه تخریب، تصرف و آتشسوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی منطقه ی کهمان شهرستان سلسله را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع و سامانه ۱۳۹ گزارش دهند.