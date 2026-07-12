پخش زنده
امروز: -
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای یزد از کاهش ۲۴ درصدی بارندگیهای سال آبی جاری استان تا پایان فصل بهار در مقایسه با متوسط بلندمدت و رتبه آخر استان یزد در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد علی امیربیکی اظهار داشت: بارندگیهای استان یزد در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ (از اول مهر ۱۴۰۴ تا پایان خرداد ۱۴۰۵) به ۷۱/۵ میلیمتر رسیده است. این مقدار در مدت مشابه سال آبی گذشته ۵۳/۳ میلیمتر و متوسط بلندمدت دوره آماری ۹۴ میلیمتر بود. بنابراین، بارندگی سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش و در مقایسه با متوسط بلندمدت ۲۴ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: این در حالی است که متوسط بارندگی کشور در سال آبی جاری تا پایان خرداد ۱۴۰۵ معادل ۲۳۳/۵ میلیمتر بوده و استان یزد از نظر میزان بارش، کمترین مقدار را در میان ۳۱ استان کشور به ثبت رسانده است.
امیربیکی گفت: متوسط بارندگی سالانه استان یزد بر اساس آمار ۴۰ ساله (منتهی به سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴) حدود ۹۵/۳ میلیمتر است که کمترین متوسط بارندگی سالانه در کشور محسوب میشود.
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای یزد ادامه داد: بررسی وضعیت شهرستانهای استان حاکی از آن است که شهرستان تفت با ۱۵۶/۹ میلیمتر و شهرستان یزد با ۳۷/۷ میلیمتر، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بارندگی را داشتهاند. همچنین، در میان ایستگاههای آبوهواشناسی شرکت سهامی آب منطقهای یزد، ایستگاه منشاد با ۲۶۵/۸ میلیمتر بیشترین و ایستگاه محمدآباد با ۳۵/۳ میلیمتر کمترین میزان بارش را ثبت کردهاند.
امیربیکی اظهار داشت: بر اساس آمار ایستگاههای هیدرومتری، جریان اغلب رودخانههای استان نسبت به متوسط بلندمدت بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است. بیشترین آورد ثبتشده مربوط به رودخانه اعظم در بالادست سد هرات با حجم تقریبی ۶۰۰ هزار مترمکعب بوده که در مقایسه با متوسط بلندمدت، حدود ۹۵ درصد کاهش داشته است. این وضعیت، کاهش قابل توجه روانابهای سطحی را در سال آبی جاری نشان میدهد.
وی تصریح کرد: بر این اساس، استمرار کاهش بارندگی، تشدید محدودیت منابع آب و تداوم شرایط خشکسالی ضرورت مدیریت مصرف آب و برنامهریزی برای سازگاری با شرایط کمآبی در استان یزد را بیش از پیش مطرح ساخته است.