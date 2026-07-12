شاخص کیفیت هوای مشهد امروز یکشنبه ۲۱ تیر، با ثبت عدد ۱۲۱ در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان‌رضوی، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلایندگی هوای شهرداری مشهد، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط زرد و قابل قبول قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در مناطق الهیه و چمن در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوا در مناطق هفت حوض، سرافرازان، مفتح، خیام شمالی، کریمی و امامیه نیز در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.