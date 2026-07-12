وزارت جهاد کشاورزی با هدف افزایش درآمد و نقش آفرینی اقتصادی زنان روستایی و عشایری، برنامه جامع خود برای سال ۱۴۰۵ را با محوریت ساماندهی ۴۵۰۰ صندوق اعتبارات خرد، رفع موانع قانونی، توسعه کسب وکار‌های دیجیتال و تکمیل زنجیره‌های ارزش رونمایی کرد.

ساماندهی ۴۵۰۰ صندوق اعتباری و ورود زنان روستایی به کسب و کار‌های دیجیتال

ساماندهی ۴۵۰۰ صندوق اعتباری و ورود زنان روستایی به کسب و کار‌های دیجیتال

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، در گزارشی از برنامه‌های آتی این وزارتخانه اعلام کرد که توانمندسازی اقتصادی زنان پیش از هر چیز مستلزم اصلاح زیرساخت هاست.

وی تأکید کرد: برای تمامی صندوق‌های خرد برنامه‌ای با هدف رسیدن به مدل بلوغ تدوین شده تا وضعیت هر صندوق به طور دقیق ارزیابی شود.

مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، با اشاره به حمایت‌های هدفمند دولتی افزود: صندوق‌هایی که همچنان به مداخله و حمایت دولت نیاز داشته باشند، شناسایی خواهند شد تا حمایت‌ها به طور دقیق بر همان‌ها متمرکز شود.

قاسمی در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود، بر لزوم رفع موانع اداری و قانونی تأکید کرد و گفت: در بسیاری از موارد، فرآیند‌های صدور مجوز میان مشاغل روستایی و شهری تفکیک نشده است و پیچیدگی سامانه‌های اداری نیز مانعی برای بهره گیری زنان از ظرفیت‌های موجود است.

وی همچنین از طراحی پلتفرم‌های ساده‌تر برای ورود زنان به کسب وکار‌های دیجیتال خبر داد.

مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در پایان افزود: تمرکز وزارتخانه تنها بر تولید نیست، بلکه با هدف تکمیل زنجیره ارزش، برنامه‌هایی برای حضور فعال زنان در بخش‌های فرآوری، بازاریابی و فروش در دست اجراست تا با مشارکت بخش خصوصی، نظام نوآوری در کشاورزی شکل بگیرد.