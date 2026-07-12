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فرماندار اردبیل از آغاز فرآیند خرید تضمینی گندم در ۸ مرکز خرید شهرستان از تاریخ ۲۴ تیرماه خبر داد و گفت: پیشبینی میشود ۷۵ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری فرماندار اردبیل در جلسه هماهنگی خرید گندم، جو و دانههای روغنی این شهرستان از آغاز خرید گندم در ۸ مرکز خرید از ۲۴ تیرماه خبر داد و بر لزوم دقت، شفافیت و رعایت کامل حقوق کشاورزان در فرآیند خرید تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای خرید محصول در مراکز مربوطه اندیشیده شده است، افزود: با توجه به پیشبینی تولید حدود ۹۰ هزار تن گندم در شهرستان اردبیل، انتظار میرود امسال حدود ۷۵ هزار تن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شود.
فرماندار اردبیل با اشاره به جایگاه مهم این شهرستان در تولید گندم، اظهار کرد: اردبیل یکی از قطبهای مهم تولید گندم در کشور به شمار میرود و این محصول راهبردی نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی دارد.
قلندری همچنین بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران تأکید کرد و گفت: رفع دغدغههای کشاورزان و حمایت از تولیدکنندگان از اولویتهای اصلی در اجرای طرح خرید تضمینی گندم است.
فرماندار اردبیل در ادامه از تأمین سوخت مورد نیاز کمباینها و ناوگان حملونقل گندم خبر داد و افزود: با هماهنگی دستگاههای اجرایی، زمینه برای تسهیل روند برداشت، حمل و خرید محصول فراهم شده است.
وی از برنامه ریزی برای خرید جو ودانههای های روغنی درشهرستان هم خبر داد