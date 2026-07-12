به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری سما، رادیوی ارتش اشغالگر درباره مرگ لیندسی گراهام اعلام کرد تأثیرگذارترین شخصیت حامی اسرائیل در رأس هرم قدرت آمریکا بود. او عاشق بزرگ اسرائیل و مردی بود که بار‌ها در گوش ترامپ برای منافع اسرائیل زمزمه کرد و اسرائیل را با تمام وجود دوست دارد.

بار‌ها به اسرائیل سفر کرد و در خدمت به منافع اسرائیل در کاخ سفید بسیار مؤثر بود. فقدان او برای جهان، آمریکا و به ویژه برای ما، ضایعه‌ای بزرگ است.

ناراحتی غیر قابل وصف مقامات صهیونیست از مرگ گراهام

کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:

دوست صمیمی اسرائیل و یکی از قوی‌ترین و پایدارترین حامیان آن را از دست دادیم.

بنت، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی:

قلبم از شنیدن خبر مرگ دوستم شکست؛ اسرائیل یکی از بزرگترین دوستانش را از دست داده است.

کوهن، وزیر صهیونیست:

سناتور گراهام یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل در واشنگتن بود. او مواضع قاطعی علیه محور ایران و نقش مهمی در تقویت پیوند اسرائیل و آمریکا داشت.

هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی:

از مرگ سناتور گراهام شوکه شدم و قلبم شکست سناتور گراهام رهبر واقعی همکاری‌های آمریکا و اسرائیل بود.

واکنش بن‌گویر به خبر مرگ گراهام: اسرائیل دوست خود را از دست داد

وزیر تندروی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ایتامار بن گویر امروز در پیامی در فضای مجازی به سرعت به اعلام خبر مرگ سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی حامی این رژیم واکنش نشان داد و ضمن ابراز ناراحتی و تسلیت، گفت «امروز اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین دوستان خود را از دست داد».

بن‌گویر افزود اسرائیل همواره این دوستی، حمایت بی‌وقفه و تعهد استوار به امنیتش را به یاد خواهد داشت.