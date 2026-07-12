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آغاز امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم در کهگیلویه و بویراحمد
بیش از ۲۷ هزار دانشآموز در استان کهگیلویه و بویراحمد در پایههای یازدهم و دوازدهم به تحصیل مشغولند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: تمامی تمهیدات لازم از جمله آمادهسازی فضای برگزاری آزمون، نصب دوربینهای نظارتی و تأمین امکانات مورد نیاز از پیش انجام شده است تا آزمونها در فضایی آرام و مطابق با ضوابط برگزار شود.
ایوب رضایی از دانشآموزان خواست حداقل یک ساعت پیش از آغاز آزمون در محل حوزه امتحانی حضور داشته باشند تا فرآیند پذیرش و ورود به جلسه بدون مشکل انجام شود.
وی با بیان اینکه امتحانات نهایی تا ۱۲ مردادماه ادامه دارد گفت: برنامهریزی انجام شده به گونهای است که آزمونهای پایه یازدهم و پایه دوازدهم در روزهای جداگانه برگزار شود.