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آغاز امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در کهگیلویه و بویراحمد

بیش از ۲۷ هزار دانش‌آموز در استان کهگیلویه و بویراحمد در پایه‌های یازدهم و دوازدهم به تحصیل مشغولند.