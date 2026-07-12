به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهل‌وسومین جلسه هیأت‌رئیسه فدراسیون جهانی ووشو (IWUF) به میزبانی شهر هایکو استان هاینان چین با حضور مهدی علی‌نژاد، عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون جهانی و به ریاست گائو ژیدان رئیس فدراسیون جهانی ووشو، وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک چین برگزار شد.

در ابتدای این جلسه پس از خوش‌آمدگویی به اعضا توسط گائو ژیدان و تأیید صورت‌جلسه جلسه پیشین توسط اعضا، دبیرکل فدراسیون جهانی ووشو گزارش عملکرد یک ساله با تأکید بر رویداد‌های مهمی که برگزار شده، نحوه تقسیم و تخصیص سهمیه‌های المپیک ۲۰۲۶ داکار که نهایتاً ۴۷ کشور (هر کشور یک سهمیه - کشور میزبان دو سهمیه) سهمیه گرفته‌اند و هم‌چنین اقداماتی در مورد برگزاری هر چه بهتر این رویداد را به اعضا ارائه داد.

سپس یوپینگ ژانگ اعلام کرد که ووشو در بازی‌های جهانی ۲۰۲۹ (ورلدگیمز) حضور خواهد یافت که این دومین حضور رسمی ووشو در این رویداد است که در شهر کارلسروهه آلمان برگزار خواهد شد. هم‌چنین ووشو به صورت قطعی در دور بعدی بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۹ به میزبانی مالزی شرکت خواهد کرد. ووشو برای نخستین بار وارد بازی‌های آفریقایی ۲۰۲۷ شد و درباره این که جلساتی متعدد و رایزنی‌هایی صورت گرفته تا ووشو یکی از رشته‌های حاضر در المپیک ۲۰۳۲ بریزبن باشد نیز گزارشی ارائه شد.

در بخش دیگر این جلسه، به برنامه راهبردی فدراسیون جهانی از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ و بحث ری‌برندینگ اشاره شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس خزانه‌دار فدراسیون جهانی و حساب‌رس که در سوئیس حساب‌ها را بررسی کرده بود، گزارش خود را ارائه داند که به تأیید اعضا رسید. در ادامه در خصوص میزبانی‌های رویداد‌های بعدی صحبت شد که مقرر شد رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۸ در شرم‌الشیخ مصر برگزار شود و رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان ۲۰۳۰ نیز در کاتانیا ایتالیا صورت گیرد.

در این رابطه توسط اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون جهانی مقرر شد تا مسابقات قهرمانی جهان تا‌ی‌چی چوان ۲۰۲۸ در لیگانو ایتالیا برگزار شود و رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۳۰ این رشته نیز در پاریس برگزار خواهد شد. پنجمین دوره جام جهانی تالو در سال ۲۰۲۸ در چین‌دائو چین برگزار می‌شود و دوازدهمین دوره جام جهانی ساندا در سال ۲۰۲۸ هم در هایکو چین صورت خواهد پذیرفت. مجدداً تأکید بر این شد تا دور بعد رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۷ در مانیل فیلیپین برگزار شود که از ۶ تا ۱۳ نوامبر این رویداد برگزار می‌شود.

رؤسای قاره‌ها در بخش پایانی این جلسه عملکرد قاره خود در سال گذشته را ارائه کردند و هم‌چنین تعیین شد تا چهل‌وچهارمین جلسه هیأت‌رئیسه فدراسیون جهانی ووشو یک روز قبل از شروع رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۷ - مانیل در فیلیپین برگزار شود. در خصوص اقدامات کمیته کاری کشور‌های مشترک‌المنافع در ووشو نیز بررسی اقدامات صورت گرفت و درباره ری‌برندینگ فدراسیون جهانی نیز قرار بر این شد تا قبل از رقابت‌های جهانی ۲۰۲۷، هویت بصری جدید رونمایی شود.