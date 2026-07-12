دو پرواز جدید از فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز به مقاصد ایروان و رامسر برقرار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فخرالدین کشاورز، مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس گفت: برای پاسخگویی به تقاضای مسافران و توسعه شبکه پروازی استان، پرواز‌های برنامه‌ای جدیدی توسط شرکت هواپیمایی پارس در مسیر‌های داخلی و بین‌المللی راه‌اندازی شده است که گامی مؤثر در بهبود دسترسی‌های هوایی منطقه به شمار می‌رود.

وی افزود: پرواز‌های مسیر شیراز–ایروان–شیراز از روز یکشنبه ۱۴ تیرماه آغاز شده است.

این پرواز‌ها با استفاده از هواپیمای CRJ ۲۰۰ در روز‌های یکشنبه و پنج‌شنبه هر هفته برقرار خواهد بود؛ به طوری که ساعت خروج از شیراز ۷:۱۵ صبح و ساعت ورود به فرودگاه شیراز ۱۲:۴۵ تعیین شده است.

کشاورز همچنین با اشاره به تقویت مسیر‌های پروازی داخلی افزود: شرکت هواپیمایی پارس همچنین اقدام به برقراری پرواز‌های برنامه‌ای در مسیر شیراز–رامسر–شیراز کرده است.

به گفته مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس، پرواز‌های شیراز به مقصد رامسر نگین مازندران در روز‌های شنبه و چهارشنبه هر هفته انجام می‌شود.

این پرواز‌ها ساعت ۷:۰۰ صبح فرودگاه بین‌المللی شیراز را به مقصد رامسر ترک کرده و پرواز برگشت آن در ساعت ۱۶:۱۵ وارد فرودگاه شیراز می‌شود.