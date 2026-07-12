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دو پرواز جدید از فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز به مقاصد ایروان و رامسر برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فخرالدین کشاورز، مدیرکل فرودگاههای استان فارس گفت: برای پاسخگویی به تقاضای مسافران و توسعه شبکه پروازی استان، پروازهای برنامهای جدیدی توسط شرکت هواپیمایی پارس در مسیرهای داخلی و بینالمللی راهاندازی شده است که گامی مؤثر در بهبود دسترسیهای هوایی منطقه به شمار میرود.
وی افزود: پروازهای مسیر شیراز–ایروان–شیراز از روز یکشنبه ۱۴ تیرماه آغاز شده است.
این پروازها با استفاده از هواپیمای CRJ ۲۰۰ در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته برقرار خواهد بود؛ به طوری که ساعت خروج از شیراز ۷:۱۵ صبح و ساعت ورود به فرودگاه شیراز ۱۲:۴۵ تعیین شده است.
کشاورز همچنین با اشاره به تقویت مسیرهای پروازی داخلی افزود: شرکت هواپیمایی پارس همچنین اقدام به برقراری پروازهای برنامهای در مسیر شیراز–رامسر–شیراز کرده است.
به گفته مدیرکل فرودگاههای استان فارس، پروازهای شیراز به مقصد رامسر نگین مازندران در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته انجام میشود.
این پروازها ساعت ۷:۰۰ صبح فرودگاه بینالمللی شیراز را به مقصد رامسر ترک کرده و پرواز برگشت آن در ساعت ۱۶:۱۵ وارد فرودگاه شیراز میشود.