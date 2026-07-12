به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، این مراسم صبح امروز یکشنبه با حضور فرماندهان، کارکنان پادگان، خانواده‌های آنان و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد. تلاوت قرآن، سخنرانی و مرثیه‌سرایی از جمله برنامه‌های اجراشده در این آیین بود.

این مراسم در چارچوب برنامه سراسری ارتش جمهوری اسلامی ایران در همه یگان‌ها، مساجد و حسینیه‌های نیرو‌های مسلح برگزار شد و شرکت کنندگان با آرمانهای والای امام شهید اُمّت تجدید میثاق و بر لزوم انتقام از قاتلان ایشان تاکید کردند و اطاعت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلام امام سیدمجتبی خامنه‌ای را تنها راه عزت و اقتدار و پیشرفت کشور دانستند.