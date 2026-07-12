پخش زنده
امروز: -
همزمان با سراسر کشور پادگان ۰۳ شهید برخورداری عجبشیر صبح امروز میزبان مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنهای عزیز بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، این مراسم صبح امروز یکشنبه با حضور فرماندهان، کارکنان پادگان، خانوادههای آنان و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد. تلاوت قرآن، سخنرانی و مرثیهسرایی از جمله برنامههای اجراشده در این آیین بود.
این مراسم در چارچوب برنامه سراسری ارتش جمهوری اسلامی ایران در همه یگانها، مساجد و حسینیههای نیروهای مسلح برگزار شد و شرکت کنندگان با آرمانهای والای امام شهید اُمّت تجدید میثاق و بر لزوم انتقام از قاتلان ایشان تاکید کردند و اطاعت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلام امام سیدمجتبی خامنهای را تنها راه عزت و اقتدار و پیشرفت کشور دانستند.