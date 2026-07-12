نمایش میدانی «خداحافظ، سایه‌ی ماندگار» با هدف تبیین پیوند ناگسستنی امت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و در سوگ شهادت آقای شهید ایران در استان چهارمحال و بختیاری به روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس حوزه هنری استان، با معرفی این اثر به نویسندگی و کارگردانی فرشته قادری دهکردی، گفت: این نمایش نه تنها روایت فقدان، بلکه بازخوانی لحظه تاریخی و عزم راسخ فرزندان شهدا در تداوم راه ولایت است.

قائدی افزود: دشمن در محاسبات خود برای شکستن ستون خیمه انقلاب دچار اشتباه شده است؛ چرا که این اثر نمایشی نشان می‌دهد شهادت، اراده ملت را برای ادامه راه، پولادین‌تر از پیش کرده است.

این نمایش میدانی با ایفای نقش ثنا رئیسی و اجرای موسیقی فرخنده توکلی، در تاریخ‌های ۲۱، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ تیرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مکان‌های «امام‌زاده حلیمه و حکیمه خاتون (س)» و موکب «از فاطمیه تا ظهور» شهرکرد اجرا خواهد شد.