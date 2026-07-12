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شبکه تأمین آب آشامیدنی استان اصفهان در ساعات اوج مصرف با کمبود ۲۵۰۰ تا سه هزار لیتر آب در ثانیه روبهرو است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه در ساعات اوج مصرف، شبکه تأمین آب آشامیدنی استان با کمبود ۲.۵ تا ۳ مترمکعبی در ثانیه مواجه است گفت: حجمی که معادل آب آشامیدنی مورد نیاز بیش از ۲۰ هزار نفر در شبانهروز است.
ناصر اکبری افزود: از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۱ تیرماه، میزان بارندگی استان اصفهان به ۱۳۹.۷ میلیمتر رسیده که در مقایسه با میانگین بلندمدت که ۱۶۵.۲ میلیمتر است، کاهش ۱۵.۴ درصدی را نشان میدهد.
وی گفت: اگرچه میزان ورودی آب به مخزن سد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما همچنان حدود ۱۷ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان حجم فعلی آب موجود پشت سد زایندهرود در حدود ۵۸۲ میلیون مترمکعب است، در حالی که این رقم در شرایط بلندمدت به حدود ۹۲۵ میلیون مترمکعب میرسد؛ به عبارت دیگر، ذخیره سد زایندهرود هماکنون در حدود ۳۷ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است.
ناصر اکبری گفت: در حال حاضر تنها ۴۷ درصد ظرفیت مخزن سد زایندهرود پر است، در حالی که این شاخص در میانگین بلندمدت در حدود ۷۵ درصد بوده و این موضوع نشان میدهد بخش قابل توجهی از ظرفیت مخزن همچنان خالی است.
وی از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف، پرهیز از مصارف غیرضروری و مدیریت مصرف آب بهویژه در ساعات اوج مصرف، صنعت آب را در حفظ پایداری تأمین آب آشامیدنی و عبور از روزهای گرم سال یاری کنند.