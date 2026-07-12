جشنواره علمی- پژوهشی پژوهش سراهای دانشآموزی در خراسان شمالی
مرحله استانی هفتمین جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی در ۱۲ محور برگزار شد و گروههای برتر راهی مرحله کشوری میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،
مرحله استانی محور آزمایشگاه علوم تجربی از هفتمین جشنواره علمی-پژوهشی پژوهش سراهای دانشآموزی، با هدف تقویت مهارتهای عملی و ترویج روحیه پرسشگری در میان دانشآموزان دوره متوسطه دوم رشتههای علوم تجربی و ریاضیفیزیک برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در جریان بازدید از این رقابتها، با اشاره به اهمیت برگزاری جشنوارههای علمی، اظهار داشت: پژوهش سراهای دانشآموزی، بستر اصلی شکوفایی خلاقیت و تبدیل دانش نظری به مهارتهای عملی هستند.
متقیان افزود: این دوره از مسابقات در ۶ گرایش تخصصی برگزار شدکه ۳ گرایش آن بهصورت مسابقه حضوری در محورهای فیزیک، شیمی و زیست و زمینشناسی اجرا شد.
وی گفت: از مجموع ۲۴۹ تیم ثبتنام شده در سطح استان، با ارزیابی دقیق داوران و بر اساس معیارهای فنی، ۱۲ تیم برتر موفق به راهیابی به مرحله استانی شدند که سهم شهرستانهای بجنورد و شیروان در این مرحله هرکدام ۶ تیم بوده است.
موسی علینیا، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان، با تأکید بر اینکه برنامههای آموزش متوسطه بر توسعه مهارتهای پژوهشی متمرکز است، افزود: از میان ۱۲ تیم راهیافته به مرحله استانی، در نهایت ۶ تیم شامل ۳ تیم از پایه دهم و ۳ تیم از پایه یازدهم در گرایشهای فیزیک، شیمی و زیست زمینشناسی بعنوان برگزیدگان استانی انتخاب و جهت رقابت با نخبگان کشور به مرحله کشوری معرفی خواهند شد.