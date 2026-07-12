معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با هشدار نسبت به پیامدهای مصرف دارو و کالاهای قاچاق، از شهروندان خواست تنها فرآورده‌های دارای نشان «سیب سلامت» و شناسه IRC را تهیه کنند.

دارو و کالای قاچاق تهدیدی برای سلامت و تولید داخلی است

دارو و کالای قاچاق تهدیدی برای سلامت و تولید داخلی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با هشدار نسبت به آثار مخرب ورود دارو و کالا‌های قاچاق، گفت: این محصولات علاوه بر تهدید سلامت جامعه، موجب کاهش تولید داخلی، رکود اقتصادی و بیکاری کارگران می‌شوند.

اعلا اظهار کرد: ورود کالا‌های قاچاق به بازار باعث می‌شود بخشی از تولیدات داخلی با کاهش تقاضا مواجه شده و کارخانه‌ها تولید خود را کاهش دهند یا متوقف کنند که نتیجه آن آسیب به اشتغال و اقتصاد کشور است.

وی افزود: کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت مستمر بر فرآورده‌های سلامت‌محور نظارت دارند و شهروندان می‌توانند با اطمینان کالا‌هایی را که دارای نشان «سیب سلامت» و شناسه IRC هستند، مصرف کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: از مرحله تأمین مواد اولیه، فرآیند تولید، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت و عرضه محصولات، نظارت‌های تخصصی توسط کارشناسان این معاونت انجام می‌شود.

اعلا با اشاره به نحوه توزیع برخی دارو‌های خاص افزود: برای توزیع عادلانه، تعدادی از داروخانه‌های استان به عنوان داروخانه منتخب تعیین شده‌اند و برخی دارو‌ها فقط از طریق این مراکز در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان برای اطلاع از محل عرضه دارو‌های منتخب و دریافت راهنمایی، می‌توانند در ساعات اداری با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند.