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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با هشدار نسبت به پیامدهای مصرف دارو و کالاهای قاچاق، از شهروندان خواست تنها فرآوردههای دارای نشان «سیب سلامت» و شناسه IRC را تهیه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با هشدار نسبت به آثار مخرب ورود دارو و کالاهای قاچاق، گفت: این محصولات علاوه بر تهدید سلامت جامعه، موجب کاهش تولید داخلی، رکود اقتصادی و بیکاری کارگران میشوند.
اعلا اظهار کرد: ورود کالاهای قاچاق به بازار باعث میشود بخشی از تولیدات داخلی با کاهش تقاضا مواجه شده و کارخانهها تولید خود را کاهش دهند یا متوقف کنند که نتیجه آن آسیب به اشتغال و اقتصاد کشور است.
وی افزود: کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی به صورت مستمر بر فرآوردههای سلامتمحور نظارت دارند و شهروندان میتوانند با اطمینان کالاهایی را که دارای نشان «سیب سلامت» و شناسه IRC هستند، مصرف کنند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: از مرحله تأمین مواد اولیه، فرآیند تولید، انجام آزمایشهای کنترل کیفیت و عرضه محصولات، نظارتهای تخصصی توسط کارشناسان این معاونت انجام میشود.
اعلا با اشاره به نحوه توزیع برخی داروهای خاص افزود: برای توزیع عادلانه، تعدادی از داروخانههای استان به عنوان داروخانه منتخب تعیین شدهاند و برخی داروها فقط از طریق این مراکز در اختیار بیماران قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان برای اطلاع از محل عرضه داروهای منتخب و دریافت راهنمایی، میتوانند در ساعات اداری با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند.