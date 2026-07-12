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امسال ۳۵ درصد از مدارس استان البرز در موضوع اوقات فراغت فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: ۳۲۷ فضای ورزشی نیز برای گذران اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان پیش بینی شده است
منظوری با بیان اینکه بخشی از فعالیت اوقات فراغت نیز در فضای مجازی برنامهریزی شده است افزود: با توجه به شرایط اخیر کشور؛ بخشی از فعالیتهای اوقات فراغت دانش آموزان به تمرین سرودهای حماسی با موضوع رهبر شهید و جنگ رمضان اختصاص دارد.
والدین دانش آموزان؛ پراکنده نبودن مراکز اوقات فراغت در نقاط مختلف شهر و تمرکز این مراکز در هسته مرکزی شهر را یکی از مهمترین مشکلات خود بیان کردند.
با توجه به غیر حضوری شدن مدارس امسال بخشی از برنامههای اوقات فراغت به مرور فعالیتهای درسی دانش آموزان در طول سال تحصیلی اختصاص یافته است.