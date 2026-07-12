نخستین آزمون نهایی دانش‌آموزان در نهایت آرامش با همراهی خانواده‌ها و با حضور گسترده داوطلبان در حوزه‌های اجرایی سراسر کشور، با رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرآیند برگزاری آزمون‌های نهایی از ساعات اولیه صبح امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه با همراهی والدین و استقرار عوامل اجرایی، رؤسای حوزه‌ها، مراقبان، ناظران و سایر دست‌اندرکاران آغاز شد و تمامی مراحل اجرای آزمون مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده و بر اساس شیوه‌نامه‌های ابلاغی، بدون مشکل و در شرایط مطلوب به انجام رسید.

در جریان برگزاری این آزمون، مسئولان آموزش و پرورش سراسر کشور با حضور در حوزه‌های اجرایی، از فرآیند اجرای آزمون، نحوه ارائه خدمات به دانش‌آموزان و رعایت استانداردهای اجرایی بازدید کردند و بر فراهم‌سازی محیطی آرام، امن و مناسب برای داوطلبان تأکید داشتند.

برگزاری منظم نخستین آزمون نهایی، نشان‌دهنده آمادگی مطلوب حوزه‌های اجرایی، همراهی خوب خانواده ها و هماهنگی عوامل برگزارکننده و برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای فرآیندهای ارزشیابی دانش‌آموزان است. همچنین تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب و منظم سایر آزمون‌های نهایی نیز پیش‌بینی شده است.

گفتنی است؛ در امتحانات نهایی تیر و مرداد امسال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در حدود ۵۵۰۰ حوزه امتحانی شرکت کرده اند و بیشترین مراکز آزمون مربوط به ترتیب مربوط به استان‌های فارس با حدود ۴۰۷ مرکز، خوزستان با ۴۰۰ مرکز و تهران با ۳۹۰ مرکز آزمون و کمترین آمار مربوط به استان سمنان با ۴۹ مرکز است.

وزارت آموزش و پرورش از تمامی عوامل اجرایی، استانداران، مدیران کل آموزش و پرورش و همراهی خوب خانواده‌ها، رسانه‌ها و دانش‌آموزان عزیز برای برگزاری آرام و کم دغدغه امتحانات نهایی تقدیر و تشکر می‌کند.