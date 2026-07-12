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معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک چاپ، نشر و بستهبندی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، از پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک چاپ، نشر و بستهبندی با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت صنعت چاپ، نشر و بستهبندی بهعنوان یکی از صنایع راهبردی و بینبخشی کشور ادامه داد: این صنعت علاوه بر تأمین نیازهای حوزه فرهنگ و نشر، نقشی اساسی در زنجیره تولید و صادرات صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی و سایر بخشهای صنعتی دارد و رفع چالشهای آن نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر میان دستگاههای مسئول است.
جوادی، با بیان اینکه این اقدام در ادامه پیگیریهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حل مسائل صنعت چاپ و بستهبندی انجام شده است، افزود: پیش از این، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تشریح مهمترین مشکلات و مطالبات فعالان صنعت چاپ، نشر و بستهبندی، بر ضرورت همافزایی دو وزارتخانه و اتخاذ راهکارهای مشترک برای رفع موانع این بخش تأکید کرده بود.
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادامه داد: بنابراین معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با ارسال نامهای به معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد برگزاری نشست کارگروه مشترک با حضور مدیران تخصصی دو وزارتخانه را مطرح کرده است.
بهگفته وی، هدف از تشکیل این کارگروه، تبیین شرح وظایف متقابل، ارتقای هماهنگی میان دو دستگاه، تدوین راهکارهای اجرایی برای تسهیل فعالیت فعالان صنعت چاپ، نشر و بستهبندی و پیگیری رفع چالشهای این حوزه است.
جوادی، همچنین اعلام کرد که براساس این مکاتبه، عباس زارع، مدیرکل دفتر چاپ بهعنوان نماینده معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیگیری هماهنگیها و اقدامات مربوط به این کارگروه به معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد؛ با آغاز فعالیت این کارگروه مشترک، زمینه برای رفع مشکلات صنعت چاپ، نشر و بستهبندی و افزایش تعامل میان وزارتخانههای فرهنگ و صمت در حمایت از این صنعت راهبردی فراهم شود.