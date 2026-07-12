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سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز گفت: هزینههای تمامشده طرحهای عمرانی در شرایط کنونی بین ۳ تا ۴ برابر شده است و این رشد سرسامآور قیمتها، حتی طرحهای فعال را با کاهش سرعت مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید سعیدی در تشریح آخرین وضعیت طرحهای عمرانی در حال اجرا در اهواز اظهار کرد: در پی آتشسوزی در طبقه ششم پارکینگ طالقانی، طبقات ۶، ۷ و ۸ به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و در پی بلافاصله طرح مقاومسازی موقت ارائه شد. ۶۳ دستگاه خودرو هنوز در طبقات باقی ماندهاند و فعلا عملیات مقاومسازی اولیه برای خارج کردن ایمن این خودروها در حال اجراست.
وی افزود: برآورد اولیه خسارت واردشده به شهرداری در این پروژه، معادل ۴۰۰ میلیارد تومان است و با توجه به روند مقاومسازی و بازسازی، پیشبینی میشود که این پروژه بین ۱۰ تا ۱۲ ماه دیگر غیرقابل بهرهبرداری باشد.
سعیدی ادامه داد: طرح تعریض پل شهدای دغاغله با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی، پارک ۱۴ هکتاری مهدیس با حدود ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی و پارک مهرشهر با پیشرفت ۸۵ درصدی در حال اجرا هستند. پارک ۱۵ هکتاری کیانشهر، پارک گلبرگ پردیس و پارک الغدیر(پادادشهر) نیز از پروژههای تازه آغاز شده هستند که با توجه به شرایط مالی، احتمال پایان آنها تا اواخر امسال یا اوایل سال آینده وجود دارد.
سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز با اشاره به پروژه بهسازی خیابان نهجالبلاغه با پیشرفت ۴۰ تا ۴۵ درصدی، گفت: عوامل عقبماندگی این پروژه، همکاری نکردن مالکان برخی املاک در فرآیند تعریض، جابهجا نشدن ۲۰ پایه برق توسط شرکت توزیع نیرو و در نهایت کمبود منابع مالی است اما تلاش میشود طرح تعریض این خیابان تا پایان امسال به نتیجه نهایی برسد.
وی، درباره طرحهای باز زندهسازی کارون گفت: پروژه غرب در محدوده میدان مالیات تا پل فولاد به وسعت ۱۵ هکتار و با اعتبار حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست و هماکنون از پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۸۵ درصد برخوردار است و رو به پایان است.
سعیدی بیان کرد: طرح شرق از محدوده پل پنجم تا کنار کارگاه قرارگاه خاتمالانبیاء نیز در دو فاز طراحی شده است که فاز اول آن حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. هرچند روند اجرای آن به دلیل تغییرات نقشه و مشکلات مالی با کندی مواجه شده است.
سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز تصریح کرد: فعلا پروژههای باز زندهسازی کارون تقریبا متوقف هستند، اما تلاش شده کارگاهها متوقف نشوند.
وی درباره دیگر پروژههای متوقفشده گفت: متاسفانه کار در پارک حجاب به دلیل تنگناهای مالی، به تازگی متوقف شده است؛ هر چند دیوارهسازی و بخش زیادی از نمای آن به پایان رسیده و فقط کارهای داخلی باقی مانده بود.
سعید سعیدی همچنین درباره دلایل متوقف شدن پروژهها گفت: هزینههای تمامشده پروژههای عمرانی در شرایط کنونی بین سه تا چهار برابر شده است و این رشد سرسامآور قیمتها، حتی پروژههای فعال را با کاهش سرعت مواجه کرده است.
وی میگوید: عملیات تراش و روکش آسفالت و اصلاح جداول و روشنایی ورودی اهواز از سمت زرگان در بلوار شهید سلیمانی در دست اقدام است و کندروی غربی به طول ۲.۵ کیلومتر نیاز به زیرسازی دارد که با هزینه حدود ۱۰ میلیارد تومان در حال انجام است.
سعیدی افزود: در حال حاضر عملیات خاکبرداری برای اجرای پیادهروسازی و جدولگذاری در ورودی اهواز از سمت خرمشهر در محدوده بیمارستان بقایی آغاز شده است و امیدواریم روکش آسفالت نیز انجام شود. پروژه ساماندهی کامل این ورودی فعال بود اما پس از جنگ متوقف شد.
وی در خصوص ساماندهی دستفروشان در ورودی شهر، بیان داشت: این موضوع به دلیل معارضات ملکی و استقبال نامناسب، فعلا در برنامه کاری قرار ندارد و آن بخش از پروژه که کلنگزنی شده بود، در این مقطع زمانی صرفا بهصورت جزیی قابل اجراست و ساماندهی کامل انجام نمیشود.
کلنگزنی دو طرح جدید شهری در اهواز
سعید سعیدی با اشاره به برنامهریزی کلنگزنی پروژههای جدید و زیرساختی گفت: طرح رمپ پل هفتم و تعریض بلوار ساحلی غربی، به زودی اجرا میشود. اگر ساخت قطعات آن به صورت پیشساخته انجام شود، تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز افزود: همچنین پروژه زیرگذر ۱۸ متری چهارم کیانآباد، پیشتر به دلایلی متوقف و بسته شده بود، با انجام مطالعات جدید دوباره تعریف شده است و پیشبینی میشود با توجه به جزئیات فنی، بین یک و نیم تا دو سال اجرا شود.