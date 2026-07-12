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ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با انتشار پیامی از حضور گسترده و پرشور مردم در این مراسم قدردانی کرد و این حضور را نماد وحدت، انسجام ملی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن پیام به شرح زیر است:
وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
مردم همیشه در صحنه و قدرشناس ایران بار دیگر با حضور میلیونی، کمنظیر و تاریخساز خود در تشییع باشکوه قائد شهید ایران اسلامی، ثابت کردید که خون پاک شهید، هرگز پایان راه نیست؛ بلکه سرآغاز یک حرکت تمدنی پرشتاب و تحولآفرین در تاریخ امت اسلامی است. این حضور عظیم و خودجوش در حماسۀ تشییع پیکر مطهر قائد شهید، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای و خانوادۀ گرانقدرش، که در آن پیر و جوان، زن و مرد، از همه اقشار و اصناف، در زیر بیرقهای «یا لثارات الحسین (ع)» گرد هم آمدند، جلوهای دیگر از «بعثت مردم ایران» و آغاز همراهی امت اسلامی با آن بود؛ برانگیختگی الهی امتی که در سختترین لحظات تاریخی، با تکیه بر بصیرت عاشورایی و تکلیفمداری، از حریم اسلام، کیان کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی، با همه وجود دفاع کرده و ثابت کردند که «هیهات منّا الذلة» فقط یک شعار نیست، بلکه هویت و سرمایهی افتخارآمیز این ملت بزرگ است.
مردم مبعوث ایران در این حماسه، فریاد ماندگار سیدالشهداء (ع) را که «مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَ یَزید» است، در گوش تاریخ و جهانیان طنینانداز کردند و با عزمی پولادین، بر سر عهد خود با آرمانهای انقلاب، امام راحل و شهیدان گرانقدر، بار دیگر پای فشردند و اعلام داشتند که هرگز با یزید زمانه، یعنی استکبار جهانی و صهیونیسم جنایتکار، بیعت نخواهند کرد.
این تشییع بینظیر، پاسخ کوبندهای به همه آنانی بود که گمان میکردند شهادت رهبر، ملت ایران را از پا درمیآورد و زمینه برای نفوذ و سلطه دشمن فراهم میشود. خون پاک این قائد شهید، جوششی نو در رگهای امت اسلامی پدید آورد که فراتر از مرزهای ایران، در عراق همیشه مقاوم و در کشورهای دیگر اسلامی نیز طنینانداز شد.
تشییع این شهید بزرگوار در نجف اشرف و کربلای معلی، با حضور میلیونی عاشقان اهل بیت (ع)، نمودی از همبستگی در جهان اسلام بود و نشان داد که خون شهید، مرزها را درمینوردد و امت اسلامی را در جبههای واحد علیه استکبار و صهیونیسم متحد میسازد. میتوان به این حماسه بزرگ، فراتر از ابعاد سیاسی، بهعنوان رخدادی در متن پدیدهای تمدنی بینظیر نگریست که در آن، فرهنگ عاشورا از مناسک عزاداری به سازوکار کنشآفرین همیشگی تبدیل شد و «بعثت مردم» را بهخوبی نمایان کرد. این حضور آگاهانه، ضمن تقویت سرمایهای اجتماعی و انسجام ملی، «وحدت کلمه» را بهعنوان راهکار غلبه بر دشمن و صیانت از کیان کشور، بهزیبایی به نمایش گذاشت.
ستاد فرهنگی و اجتماعی، با قدردانی بینهایت از ملت قدرشناس و همیشه در صحنه ایران، بر تداوم این مسیر، پاسداشت ارزشهای عاشورایی و انقلابی، تقویت وحدت، بصیرت و ایستادگی در برابر دشمنان، و نیز صیانت از سرمایۀ عظیم «بعثت مردمی» که در این حماسه متجلی شد، تأکید مینماید و اعلام میکند که راه شهیدان، به ویژه آن قائد شهید، با قدرت و صلابت ادامه خواهد یافت؛ و السلام علی من اتبع الهدی