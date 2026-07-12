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رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نسبت به سوزاندن کاه و کلش به عنوان تهدیدی خاموش برای امنیت غذایی حاصلخیزی خاک و محیطزیست هشدار داد.
به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: بقایای گیاهی نهتنها ضایعات نیستند، بلکه سرمایهای ارزشمند برای حفظ حاصلخیزی خاک، افزایش تولید پایدار، بهبود کیفیت محیطزیست و تقویت امنیت غذایی کشور به شمار میروند.
وی افزود: کاه و کلش بخش مهمی از چرخه طبیعی حاصلخیزی خاک را تشکیل میدهد، این بقایا با تجزیه تدریجی، مواد آلی ارزشمند را به خاک بازمیگردانند، فعالیت زیستی خاک را افزایش میدهند و موجب بهبود ساختار فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک میشوند. زمانی که این بقایا سوزانده میشوند، بخش قابل توجهی از سرمایه طبیعی خاک در مدت کوتاهی از بین میرود.
وی با تأکید بر نقش بقایای گیاهی در مدیریت رطوبت خاک گفت: باقی ماندن کاه و کلش بر سطح زمین یا اختلاط آن با خاک، موجب کاهش تبخیر، حفظ رطوبت، تعدیل دمای خاک و افزایش مقاومت مزارع در برابر تنشهای گرمایی و خشکسالی میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع آب و تغییرات اقلیمی مواجه است، حفظ این سرمایه طبیعی ضرورتی انکارناپذیر محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: آتش زدن مزارع علاوه بر خسارت به خاک، موجب نابودی زیستگاه پرندگان، حشرات گردهافشان، دشمنان طبیعی آفات و سایر گونههای مفید شده و تعادل اکولوژیک مزارع را بر هم میزند.