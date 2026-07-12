از ابتدای سالجاری تاکنون هزار و ۶۶۵ نفر به دنبال وقوع طوفان گرد و خاک در منطقه سیستان به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل گفت: از مجموع یک‌هزار و ۶۶۵ مراجعه ثبت شده، ۱۶۲ نفر به دلیل شدت علائم در مراکز درمانی بستری شدند.

حسین شهدادی گفت: از مجموع کل بیماران؛ ۸۳۸ نفر با عوارض تنفسی، ۴۶۷ نفر با مشکلات قلبی و عروقی، ۲۴۴ نفر به دلیل عوارض چشمی و ۷۴ نفر نیز بر اثر حوادث ترافیکی ناشی از کاهش میدان دید در زمان وقوع طوفان تحت درمان قرار گرفتند.

وی با اشاره به تداوم وزش باد‌های ۱۲۰ روزه در منطقه سیستان، از شهروندان خواست توصیه‌های بهداشتی را برای کاهش اثرات این پدیده جدی بگیرند.