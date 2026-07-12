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دادستانی یزد بر لزوم رعایت موازین شرعی و قانونی از سوی باشگاههای ورزشی و اماکن فرهنگی، هنری، آموزشی و تفریحی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد به نقل از پایداد، به اطلاع شهروندان گرامی میرساند؛ با توجه به آغاز تعطیلات و افزایش فعالیت واحدهای ورزشی، هنری، تفریحی و همچنین در ادامه رصد و پایش باشگاههای ورزشی، سالنهای عقد و عروسی و کلیه کلاسهای آموزشی و کمک آموزشی توسط پلیس اماکن، در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم رعایت موازین شرعی و قانونی، از جمله برگزاری کلاسها و مجالس مختلط، در راستای اِعمال مقررات ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، با دستور دادستانی نسبت به مهر و موم و منع فعالیت آن مجموعه اقدام خواهد شد.
ضمناً متولیان صدور مجوز و مدیران صنف مربوطه موظفاند بر فعالیت اماکن مذکور نظارت کرده و هشدارهای لازم را صادر کنند، اطلاعرسانی لازم را انجام دهند و بستههای آموزشی را در اختیار اعضای صنوف قرار دهند.
رفع مهر و موم تنها پس از طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده قضایی امکانپذیر است.
همچنین، با گردانندگان گروهها، کانالها و پیجهای اینستاگرامی که برخلاف ضوابط اقدام به تبلیغ اینگونه مراسمات و کلاسها میکنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.