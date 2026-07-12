به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: در سه ماه نخست سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن انواع کالا و مصالح ساختمانی از مبدا استان به سایر نقاط کشور حمل شده است.

یزدان خسروی افزود: این میزان جابجایی مصالح ساختمانی در سه ماهه ابتدایی سال گذشته ۸۵۲ هزار تن بود که نسبت به مشابه امسال رشد ۵۸ درصدی نشان می‌دهد که نیازمند صدور بیش از ۶۶ هزار فقره بارنامه بوده که در این بخش نیز شاهد رشد ۶۳ درصدی اعزام ناوگان هستیم.

وی در پایان، کالا‌های دارای بیشترین سهم در جابجایی‌های استان را برشمرد و خاطرنشان کرد: علاوه بر محصولات فوق، گندم، چغندرقند، ذرت دامی، بنزین، کنجاله، انواع بذر‌های روغنی، نفت کوره،‌ام‌دی‌اف (MDF)، کود اوره و انواع شمش در صدر فهرست کالا‌های جابجا شده از مبدأ خوزستان قرار دارند.