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رقابتهای جهانی المپیاد زیستشناسی ۲۰۲۶ با حضور اعضای تیم ملی ایران از امروز در لیتوانی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛اعضای تیم ملی المپیاد زیستشناسی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در سیوهفتمین دوره المپیاد جهانی زیستشناسی را رادین بیانی، محمدرضا واعظی، امیرحسین نصرتی و امیرحسین همتی تشکیل میدهند. سامان حسینخانی، محمدرضا رئوفی سرپرستان تیم و سیده آتنا مدرسی، محمدرضا یزدخواستی به عنوان ناظر علمی این تیم را همراهی میکنند.
المپیاد جهانی زیستشناسی ۲۰۲۶ (37th International Biology Olympiad - IBO 2026) سی و هفتمین دوره از معتبرترین رقابتهای علمی دانشآموزی جهان در رشته زیستشناسی است که در شهر ویلنیوس (Vilnius) کشور لیتوانی برگزار میشود. این رقابت از امروز ۱۲ تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ برابر با ۲۱ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ برنامهریزی شده است.
المپیاد جهانی زیست شناسی یکی از چهار المپیاد اصلی علوم تجربی جهان در کنار المپیادهای جهانی فیزیک، شیمی و ریاضی برای دانشآموزان دوره متوسطه است. این رقابت هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار میشود و هدف آن شناسایی، پرورش و ایجاد شبکه بینالمللی برای استعدادهای برتر زیستشناسی است.
نخستین دوره این مسابقات در سال ۱۹۹۰ در چکسلواکی سابق برگزار شد و از آن زمان تاکنون به یکی از مهمترین عرصههای رقابت علمی دانشآموزان علاقهمند به علوم زیستی تبدیل شده است.
در این المپیاد، تیمهای ملی کشورهای مختلف حضور پیدا میکنند. هر کشور پس از برگزاری المپیاد ملی زیستشناسی و فرآیندهای انتخابی، تیم خود را به همراه سرپرستان علمی اعزام میکند. شرکت کنندگان باید دانشآموز دوره متوسطه باشند.
رقابتهای IBO در دو بخش اصلی برگزار میشود که یک بخش آن آزمون نظری است که در این بخش دانش علمی و توانایی تحلیل مفاهیم زیست شناسی را ارزیابی میکند و موضوعاتی مانند زیستشناسی سلولی و مولکولی، ژنتیک و وراثت، زیستشناسی تکاملی، فیزیولوژی گیاهی و جانوری، بوم شناسی و محیط زیست و زیستشناسی سیستمها را در بر میگیرد.
بخش دوم این رقابت آزمون عملی است که شامل ارزیابی مهارتهای آزمایشگاهی دانشآموزان، کار با تجهیزات آزمایشگاهی، طراحی و تحلیل آزمایش، مشاهده و شناسایی نمونههای زیستی، تحلیل دادههای آزمایشگاهی و تفسیر نتایج پژوهشی میشود.
این رقابت جهانی اهدافی چون شناسایی دانشآموزان مستعد در علوم زیستی، تقویت علاقه به پژوهشهای زیستشناسی، توسعه ارتباط میان استعدادهای علمی جوان در کشورهای مختلف و ارتقای آموزش زیستشناسی و استانداردهای ارزیابی علمی را دنبال میکند.
اهمیت IBO تنها به کسب مدال محدود نمیشود، بلکه این رقابت بستری برای شناسایی نسل آینده پژوهشگران حوزههایی مانند زیستفناوری، پزشکی و علوم سلامت، ژنتیک و پزشکی شخصی، علوم اعصاب، محیط زیست و تغییرات اقلیمی، زیستشناسی محاسباتی و هوش مصنوعی زیستی تلقی میشود.
ایران از کشورهای فعال در المپیادهای جهانی علمی دانشآموزی است و تیم ملی زیستشناسی ایران طی سالهای گذشته موفق به کسب مدالهای متعدد در این رقابت شده است.