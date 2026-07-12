دوازدهمین مرحله اردوی آمادگی و متصل به اعزام تیم ملی شنای جوانان آقایان کشور اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ تایلند با حضور ۶ شناگر طی روز‌های بیستم لغایت ۲۴ تیرماه به میزبانی تهران در حال برگزاری است.

اعزام شناگر کردستانی به اردوی متصل به اعزام تیم ملی شنای جوانان کشور

اعزام شناگر کردستانی به اردوی متصل به اعزام تیم ملی شنای جوانان کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شناگر کردستانی نیز به مرحله نهایی اردوی تیم ملی شنا جوانان کشور فراخوانده شده است.

کیارام کیانی شناگر شایسته و خوش آتیه کردستانی به نمایندگی از این استان در اردوی نهایی و متصل به اعزام تیم ملی شنای جوانان ایران حضور پیدا کرده و تمرینات خود را زیر نظر جمال چاوشی فر سرمربی این تیم برگزار خواهد کرد.

ملی پوشان شنای کشورمان خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی کشور تایلند که اواخر تیرماه برگزار می‌شود، آماده می‌کنند.