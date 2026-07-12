به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با هفته بهزیستی با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان وعشای،­تفاهم نامه حمایتی بیمه زنان سرپرست خانوار درمناطق کم برخوردار روستایی امضا شد.



حامدقادر مرزی؛ با اشاره به اقدامات انجام شده در دو سال اخیر گفت: در ۲۰ ماه گذشته حدود ۲۰ هزار نفر به اعضای تحت پوشش این صندوق که از سال ۸۶ توسط سازمان بهزیستی بیمه شده بودند، افزوده شده است.



­مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزان ، روستاییان وعشایر افزود: امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که هیچ زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت وجود ندارد که فاقد بیمه باشد. طبق تفاهم‌نامه‌ای که پیش‌تر اجرایی شد، تمام زنان سرپرست خانوار در ۶۲ هزار و ۲۵۸ آبادی و حدود ۹۵۰ شهر زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت کشور، تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.



وی در خصوص وضعیت بازنشستگی این مددجویان افزود: با احتساب پرونده‌های جدید، تا پایان ماه جاری نزدیک به ۲ هزار نفر از این افراد مستمری دریافت خواهند کرد. از این تعداد، ۱۱۳۸ نفر مستمری‌بگیر بازنشستگی، ۴۲۵ نفر مستمری‌بگیر ناشی از فوت بیمه شده اصلی (بازماندگان زنان سرپرست خانوار) و ۸۹ نفر نیز بر اساس تشخیص کمیسیون‌های پزشکی واجد شرایط ازکارافتادگی هستند.



قادرمرزی با بیان اینکه این تفاهم نامه به منظور کرامت بانوان در سالخوردگی است، گفت: به برکت نظام جمهوری اسلامی، قراردادهای بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با پرداخت ۷۰ تا ۱۰۰ درصد حق بیمه توسط دولت منعقد می‌شود. همچنین با همکاری سازمان بیمه سلامت، بیش از ۹۵ تا ۹۶ درصد هزینه‌های درمان این عزیزان در بیمارستان‌های دولتی توسط دولت پوشش داده می‌شود.وی در پایان با اشاره به هفته بهزیستی، از تمامی همکاران خود در ستاد و استان‌ها خواست تا درخواست‌های مربوط به مستمری‌های بازنشستگی و فوت مددجویان سازمان بهزیستی را با قید فوریت در اولویت رسیدگی قرار دهند تا خدمات این صندوق به جامعه هدف، به روزتر و کارآمدتر ارائه شود.

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­در ادامه این مراسم رئیس سازمان بهزیستی گفت: ­بر اساس این تفاهم‌نامه، بخشی از این بانوان سرپرست خانوار از دهک‌های درآمدی پایین‌تر بوده و بخشی نیز به دهک‌های بالاترارتقا یافته‌اند. همچنین حدود ۲ هزار نفر از مشمولان این تفاهم‌نامه در سال جاری، مستمری بازنشستگی خود را دریافت خواهند کرد و­ عملاً تمام زنان سرپرست خانوار روستایی و نیز زنان سرپرست خانوارساکن شهرهای زیر۲۰ هزار نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند و در صورت شناسایی افراد جدید واجد شرایط، آنها نیز در سال جدید تحت حمایت قرار خواهند گرفت.



­رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نقش این حمایت‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: هم‌اکنون حدود ۳۰۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و از خدماتی همچون آموزش، فنی‌وحرفه‌ای، اشتغال، مسکن و بیمه بهره‌مند می‌شوند. این خدمات نقش مهمی در جلوگیری از افت خانوارها به طبقات پایین‌تر اجتماعی وارتقای کیفیت زندگی آنان دارد.



وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ زن سرپرست خانوارِ واجد شرایطی در نوبت دریافت خدمات حمایتی باقی نمانده است، افزود: هر فردی که متقاضی باشد و شرایط لازم را داشته باشد، تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت و این قرارداد برای­مشمولین­تفاهم‌نامه مذکور، یک‌ساله است و در صورت نیاز و با نظر طرفین قابل تمدید خواهد بود.