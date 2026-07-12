به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این همایش که با هدف تشریح نگاه غرب وشرق به زن وجایگاه زن دراندیشه اسلامی برگزار شد معاون تعلیم وتربیت ناحیه مقاومت بویین میاندشت با بیان دیدگاه‌های غرب وشرق نسبت به زن گفت: در نگاه غربی جنسیت زن بیشتر مورد توجه است تا انسانیتش وزن در واقع درخدمت مرد و نظام سرمایه داری جدید است.

حجت الاسلام مرتضی احمدی افزود: زن شرقی هم عنصری درحاشیه و بدون نقش در تاریخ سازی نشان داده شده است، اما انقلاب اسلامی ایران نگاهی نو وتحول آفرین با موضوع زن ارائه ودرمقابل نگاه غربی وشرقی الگوی سوم زن را تحقق بخشید.

وی گفت: الگوی زن مسلمان ایرانی می‌گوید می‌توان زن بود، محجبه وشریف بود، سنگر خانواده را پاکیزه محافظت کردو درعین حال درعرصه‌های سیاسی و اجتماعی دستاورد‌های بزرگی به ارمغان آورد.