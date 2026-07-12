به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در مراسم سومین روز ارتحال روحانی مبارز حجت الاسلام والمسلمین ولی رضا قربانی حق گفت: عالمان دین مبین اسلام با علم و عمل اخلاص خود انسان‌ها را از گمراهی به راه راست هدایت می‌کنند و و راه مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی را به آنها نشان می‌دهند و خود نیز همواره در مقابله با ستمگران عالم در صف مقدم هستند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به خدمات ارزشمند امام کبیر و امام شهید انقلاب اسلامی افزود: امروز امام شهید ما به عنوان شاگرد مکتب اسلام ناب محمدی، مسلمانان عالم به ویژه ملت همیشه در صحنه ایران را به میدان آورد و راه درست مبارزه با ظالمان عصر به ویژه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب را به آنها نشان داد و خود نیز در این راه جان خویش را فدا کرد و تکلیف بزرگی بر گردن ما گذاشت.

وی اضافه کرد: اگر امروز ملت‌های مبعوث شده جهان در مقابل زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی ایستاده‌اند به برکت مقاومت و ایستادگی امامین انقلاب اسلامی است و ما وظیفه داریم این راه را ادامه دهیم.

روحانی مبارز حجت الاسلام والمسلمین ولی رضا قربانی حق که در سال ۶۴ در منطقه عملیاتی کردستان به درجه جانبازی نایل آمده بود بیش از ۳۰ سال به عنوان امام جماعت مسجد ولی عصر بالا محله و مدیریت حوزه علمیه حضرت آیت الله بهجت فومن فعالیت داشت.