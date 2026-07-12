پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز بینالمللی قرآن و تبلیغ با تأکید بر ضرورت انسجام ملی در مواجهه با چالشهای موجود، گفت: تنها راه عبور از بحرانها و دستیابی به جایگاه جهانی، در گرو پیوند میان ملت و رهبری و اطاعت از مقام معظم رهبری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجتالاسلام سید مصطفی حسینینیشابوری، رئیس مرکز بینالمللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور در اجتماع پرشور مردمی در میدان هفتتیر، مقام والای شهید، جایگاه رفیع مجاهدت در مسیر حق و نقش بیبدیل رهبری حکیمانه امام خامنهای در صیانت از عزت، هویت و اقتدار امت اسلامی را تبیین کرد.
حجتالاسلام سید مصطفی حسینینیشابوری با برشمردن مؤلفههای قرآنی همانند نهراسیدن از دشمن، وحدت، بصیرت و ایمان به وعدههای الهی التزام به این آموزههای قرآنی را رمز رسیدن به قلههای ظفرمندی مطرح کرد.
وی گفت: بدون شک، اطاعت از ولی امر مسلمین رمز پیروزی ایران در مسیر اقتدار است. اطاعت از رهبر معزز تنها تکلیفی دینی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ حاکمیت و امنیت ملی است.
وی به شرح بیانیه اخیر مقام معظم رهبری تصریح کرد: همانگونه که ایشان فرمودند امام شهید، حسینیوار زندگی کرد و با اقتدای به مکتب قهرمانخیز و بصیرتآفرین عاشورا با اقتدار در مقابل جبهه شرارت و شیطانصفت استکبار و اصحاب منحوس اپستین ایستاد.
رئیس مرکز بینالمللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی باتجلیل از هوشیاری بینظیر ملت ایران و آزادیخواهان در اقصی نقاط جهان، از رهروان خمینی کبیر و دوستداران خامنهای شهید خواست تا با تداوم همان روحیه معنوی در مسیر اطاعت از ولایت فقیه، از سنگر مقدس خیابانها و میدانهای حق پاسداری کنند.
حجتالاسلام حسینینیشابوری، با اشاره به تلاش کنشگران جنگ نرم و جنگ روایتها در عرصه بینالملل در کنار مجاهدتهای ماندگار رزمندگان دلیر در نیروهای مسلح، افزود: به لطف الهی پیروزیهای بسیار چشمگیری حاصل شده است و ضرورت دارد مجاهدان طریق حق در سنگرهای مختلف با دشمنشناسی آمادگی خود را در جهت انتقام و منکوب کردن توطئههای دشمنان بیش از پیش ارتقاء دهند.