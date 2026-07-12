به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان فارس گفت: پویش استانی «کودکان فارس، راویان فردای ایران» با هدف تبدیل ایام تابستان به فرصتی برای تجربه لذت‌بخش خواندن، تقویت گفت‌و‌گو در محیط خانواده، گسترش تعامل کودکان با کتاب و قصه و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز فرهنگی طراحی شده است.

ژیلا حیدری افزود: این پویش می‌کوشد با هم‌افزایی ظرفیت‌های خانه، مدرسه، کتابخانه‌ها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مساجد و دیگر فضا‌های فرهنگی، فرهنگ مطالعه را به تجربه‌ای شیرین و ماندگار برای فرزندان این مرزوبوم تبدیل کند.

وی با اشاره به ابعاد تربیتی این طرح تصریح کرد: پیوند دادن کتاب، قصه، گفت‌و‌گو و روایت‌گری، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ مطالعه، انس بیشتر کودکان با میراث فرهنگی و ادبی ایران و شکل‌گیری ارتباط عمیق‌تر میان نسل امروز و سرمایه‌های فرهنگی این سرزمین خواهد بود.

حیدری در خصوص نحوه مشارکت دانش‌آموزان در این رویداد گفت: در قالب این پویش، دانش‌آموزان دوره ابتدایی پس از مطالعه کتاب‌ها و داستان‌های متناسب با گروه سنی خود، برداشت‌ها و خلاقیت‌هایشان را در قالب نقاشی، پادکست (فایل صوتی)، روایت، خلاصه‌نویسی، بازآفرینی داستان، انیمیشن و دیگر آثار هنری و ادبی تولید می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس بیان کرد: شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را از طریق کانال اختصاصی این پویش در شبکه شاد به نشانی https://shad.ir/GhessehayeFars ارسال کنند تا با معلمان، خانواده‌ها و دیگر دانش‌آموزان به اشتراک گذاشته شود و فرآیند خواندن، از یک فعالیت انفرادی به تجربه‌ای مشترک، جمعی و الهام‌بخش تبدیل شود.