مهلت دادستان انار به شهرداریها برای ساماندهی سگهای بلاصاحب
دادستان شهرستان انار با اشاره به افزایش نارضایتی شهروندان از وضعیت سگهای بلاصاحب، از صدور دستور به شهرداریهای انار و امینشهر برای بررسی و ساماندهی این معضل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان
، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار با اشاره به افزایش نارضایتی شهروندان از وضعیت سگهای بلاصاحب، از صدور دستور به شهرداریهای انار و امینشهر برای بررسی و ساماندهی این معضل خبر داد و بر لزوم ارائه گزارش مستند اقدامات انجامشده به دادستانی تأکید کرد.
میلاد محمدپور افزود: معضل سگهای بلاصاحب در سطح شهر موجب نارضایتی عمومی شهروندان شده و علاوه بر ایجاد دغدغههای اجتماعی، امنیت و بهداشت عمومی را نیز تهدید میکند.
وی بیان کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده و گزارشهای واصله، وضعیت سگهای بلاصاحب در شهرستان قابل قبول نیست و نیازمند اقدام فوری و مؤثر دستگاههای مسئول است.
دادستان انار با اشاره به صدور دستور بررسی این موضوع به شهرداران انار و امینشهر، تصریح کرد: مقرر شده است نهادهای مسئول در مهلت تعیینشده، گزارش مستند اقدامات انجامشده در سال ۱۴۰۵ را برای بررسی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارسال کنند.
محمدپور تأکید کرد: دستگاههای متولی موظفاند در چارچوب وظایف قانونی خود، اقدامات لازم را برای ساماندهی این معضل و حفظ امنیت و بهداشت عمومی انجام دهند و گزارش عملکرد خود را به دادستانی ارائه کنند.