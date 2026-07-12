دادستان شهرستان انار با اشاره به افزایش نارضایتی شهروندان از وضعیت سگ‌های بلاصاحب، از صدور دستور به شهرداری‌های انار و امین‌شهر برای بررسی و ساماندهی این معضل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان انار با اشاره به افزایش نارضایتی شهروندان از وضعیت سگ‌های بلاصاحب، از صدور دستور به شهرداری‌های انار و امین‌شهر برای بررسی و ساماندهی این معضل خبر داد و بر لزوم ارائه گزارش مستند اقدامات انجام‌شده به دادستانی تأکید کرد.

میلاد محمدپور افزود: معضل سگ‌های بلاصاحب در سطح شهر موجب نارضایتی عمومی شهروندان شده و علاوه بر ایجاد دغدغه‌های اجتماعی، امنیت و بهداشت عمومی را نیز تهدید می‌کند.

وی بیان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و گزارش‌های واصله، وضعیت سگ‌های بلاصاحب در شهرستان قابل قبول نیست و نیازمند اقدام فوری و مؤثر دستگاه‌های مسئول است.

دادستان انار با اشاره به صدور دستور بررسی این موضوع به شهرداران انار و امین‌شهر، تصریح کرد: مقرر شده است نهاد‌های مسئول در مهلت تعیین‌شده، گزارش مستند اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۵ را برای بررسی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارسال کنند.

محمدپور تأکید کرد: دستگاه‌های متولی موظف‌اند در چارچوب وظایف قانونی خود، اقدامات لازم را برای ساماندهی این معضل و حفظ امنیت و بهداشت عمومی انجام دهند و گزارش عملکرد خود را به دادستانی ارائه کنند.