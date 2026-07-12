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مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت:آزمونهای نهایی دانشآموزان، صبح امروز ۲۱ تیر در ۱۹۴ حوزه ی امتحانی استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سید عیسی سهرابی گفت:آزمونهای نهایی ۴۷ هزار دانشآموز پایه ی یازدهم و دوازدهم از امروز ۲۱ تیر در ۱۹۴ حوزه ی اجرایی استان آغاز و تا ۱۲ مرداد ادامه دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در بازدید از حوزه های امتحانی شهرستان خرم آباد گفت :همه ی مراحل برگزاری آزمون بر اساس برنامهریزی انجامشده و شیوهنامههای ابلاغی، بدون مشکل و در شرایط مطلوب اجرا شد.
وی بیان کرد :. همچنین تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب و منظم سایر آزمونهای نهایی در استان پیشبینی شده است..