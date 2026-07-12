به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،نعمان یزدانی افزود: با همت کشاورزان استان بعنوان تامین کنندگان خط پایدار امنیت غذایی تا پایان ۲۰ تیر ماه بیش از ۸۳ هزار تن گندم تحویل مراکز خرید تضمینی استان شده و پیگیری‌ها مربوط به واریزی مطالبات کشاورزان از طریق مقامات استانی و کشوری در حال پیگیری است.

تا کنون بیش از ۴۱ هزار میلیارد ریال ارزش خرید تضمینی گندم در استان بوده و ۶ هزار کشاورز در خرید تضمینی گندم سال جاری مشارکت داشته‌اند.