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دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار با اشاره به نامگذاری ۱۲ جولای (۲۱ تیر) به عنوان روز جهانی مقابله با طوفانهای ماسه و گرد و غبار به ابتکار ایران، از اجرای برنامه جامع مقابله با این پدیده با ۱۰ راهبرد، راهاندازی نخستین سامانه تصمیمیار مدیریت گرد و غبار و طراحی نخستین اپلیکیشن پایش آنلاین کانونهای گرد و غبار در جهان خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار گفت: ۲۱ تیرماه، مصادف با ۱۲ جولای، به عنوان روز جهانی مقابله با طوفانهای ماسه و گرد و غبار نامگذاری شده که این ابتکار به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به تصویب رسیده است.
بهزاد رایگانی در روز جهانی مقابله با طوفانهای ماسه و گرد و غبار افزود: سال گذشته برنامه جامع مقابله با گرد و غبار در قالب ماده ۲۲ با ۱۰ راهبرد تدوین و در هیئت وزیران تصویب شد و بر اساس آن، مدیریت این پدیده در چهار محور اصلی دنبال میشود.
وی نخستین محور را کنترل و پیشگیری از ایجاد کانونهای گرد و غبار عنوان کرد و گفت: با توجه به گستردگی این پدیده، در همه مناطق امکان تمرکز بر اقدامات کنترلی وجود ندارد و لازم است راهکارهای متناسب با شرایط هر منطقه اجرا شود.
دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار، ایجاد سامانههای پیشآگاهی را دومین محور این برنامه دانست و افزود: نخستین سامانه تصمیمیار مدیریت گرد و غبار بهزودی در استان خوزستان به بهرهبرداری میرسد تا امکان پیشبینی و مدیریت بهتر این پدیده فراهم شود.
بهزاد رایگانی، مقابله با آثار و پیامدهای گرد و غبار را سومین محور برنامه جامع عنوان کرد و گفت: افزایش تابآوری سلامت و بهداشت، بهویژه برای گروههای آسیبپذیر، از مهمترین اهداف این بخش است.
وی ارتقای سازگاری و تابآوری اجتماعی را چهارمین محور این برنامه برشمرد و افزود: استفاده از دانش بومی جوامع محلی، بهویژه در منطقه سیستان و بلوچستان و تالاب هامون، در دستور کار قرار گرفته است؛ ظرفیتی که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است.
دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار همچنین از طراحی و اجرای یک اپلیکیشن کاربردی برای پایش آنلاین و مستمر کانونهای گرد و غبار خبر داد و گفت: این سامانه برای نخستین بار در سطح جهان توسط دبیرخانه ستاد طراحی و اجرا شده است.
رایگانی با اشاره به همکاریهای بینالمللی در این حوزه افزود: با پیگیریهای انجامشده، یک میلیون دلار منابع مالی بینالمللی برای اجرای طرحهای مدیریت گرد و غبار و ارتقای تنوع زیستی در استانهای تهران و یزد جذب شده است.
وی همچنین از اجرای طرحی در سیستان و بلوچستان با بهرهگیری از دانش بومی برای مدیریت گرد و غبار خبر داد و گفت: این طرح با حمایت مالی دولت ژاپن اجرا میشود و از ابتدای سال میلادی آینده آغاز خواهد شد.