فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت از دستگیری ۲ حفار غیرمجاز و ناکام ماندن تلاش آنان برای دسترسی به آثار تاریخی در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان ،سرهنگ فیروزبخت گفت: مأموران پاسگاه انتظامی حسین‌آباد با هوشیاری و حضور به‌موقع، فعالیت یک باند ۲ نفره حفاران غیرقانونی را که قصد حفاری و دسترسی به آثار تاریخی در یکی از روستاهای شهرستان جیرفت را داشتند، شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات شبانه، هر ۲ متهم دستگیر شدند و ۲ دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی جیرفت با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه تعرض به میراث فرهنگی و آثار تاریخی، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های مشابه، موضوع را از طریق مراجع انتظامی اطلاع‌رسانی کنند.