به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عزیز مرداس روز یکشنبه در جریان امحای این میزان مواد مخدر در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان دزفول در جمع خبرنگاران گفت: امحای یک تن انواع مواد مخدر امروز در راستای اجرای طرح پاکسازی و آرامش مناطق آلوده از مواد مخدر انجام شد.

وی افزود: این میزان مواد مخدر با تلاش شبانه روزی ماموران انتظامی شهرستان دزفول طی ۶ ماه گذشته کشف شده است.

مرداس با قدردانی از تلاش ماموران انتظامی در جنگ رمضان و پس از آن اظهارکرد: در این راستا، ۲۰۶ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری نیز از مخلان نظم و امنیت دزفول کشف شد.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول ادامه داد: میزان کشف مواد مخدر و اسلحه در دزفول در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی و میزان سرقت‌ها در دزفول کاهشی بوده که نشان از تلاش نیروهای انتظامی و پشتیبانی دادستانی و شورای تامین است.

مرداس به ظرفیت‌های گردشگری دزفول اشاره کرد و گفت: ماموران انتظامی با کمترین امکانات بیشترین خدمات را به شهروندان ارایه می‌دهند که تلاش آنها قابل ستایش است.