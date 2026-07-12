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معاونت آموزشی دانشگاه پیامنور زمان نهایی برای امور آموزشی پایان ترم دانشجویان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اعلام این دانشگاه, همه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی حداکثر تا ۳۱ تیر فرصت دارند تا برای دفاع از پایاننامهها و رسالههای خود اقدام کنند.
همچنین، این معاونت در خصوص مهلت ثبت نمرات دانشجویان، زمانبندیهای زیر را ابلاغ کرد:
نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴: مهلت نهایی ثبت نمرات این نیمسال تا ۲۰ تیرماه تعیین شده بود.
نظام دوترمه (نیمسال اول سال ۱۴۰۴): مهلت ثبت نمرات دانشجویان در این نظام آموزشی نیز تا ۱۷ تیر در نظر گرفته شده بود.