اعلام آخرین مهلت دفاع و ثبت نمرات دانشجویان پیام‌نور

اعلام آخرین مهلت دفاع و ثبت نمرات دانشجویان پیام‌نور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اعلام این دانشگاه, همه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی حداکثر تا ۳۱ تیر فرصت دارند تا برای دفاع از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود اقدام کنند.

همچنین، این معاونت در خصوص مهلت ثبت نمرات دانشجویان، زمان‌بندی‌های زیر را ابلاغ کرد:

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴: مهلت نهایی ثبت نمرات این نیمسال تا ۲۰ تیرماه تعیین شده بود.

نظام دوترمه (نیمسال اول سال ۱۴۰۴): مهلت ثبت نمرات دانشجویان در این نظام آموزشی نیز تا ۱۷ تیر در نظر گرفته شده بود.